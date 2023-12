Konzert der Musikkapelle Ringsheim: Von einem Musik-Gipfel zum nächsten

„Wir erklimmen die Berge“ hatte die Musikkapelle Ringsheim ihrem Konzert im voll besetzten Bürgerhaus als Motto gegeben. So wurden unter anderem musikalische Reisen nach Ipanema, die USA oder auch in den Schwarzwald unternommen.

Den musikalischen Auftakt vollführte im ersten Programmteil das Jugendorchester unter der Leitung von Roman Hägle. Die Jungmusiker ließen sich vom 100. Geburtstag der Walt Disney Company inspirieren und spielten bekannte Stücke aus den Filmklassikern „Arielle die Meerjungfrau“, „König der Löwen“, „Aladdin“, „Die Schöne und das Biest“ sowie „Bärenbrüder“.

Im Rahmen des Jahreskonzerts wurden auch Jungmusiker für das Ablegen des Jungmusikerleistungsabzeichens geehrt. Dazu erhielt Paula Hauser das Bronzene und Rebecca Konidis das Goldene Verbandsabzeichen. Der Vorsitzende Klaus Steenken gratulierte Rebecca Konidis als erster Musikerin in der Vereinsgeschichte zur bestandenen Dirigentenausbildung.

Im zweiten Programmteil übernahmen die 45 Gastmusiker der Trachtenkapelle Musikverein Bleibach unter dem Dirigat von Frank Kiener die Reiseleitung. Mit dem Marsch »Graf Zeppelin« und dem gleichnamigen Luftschiff durfte das Publikum die Reise nach Rio de Janeiro antreten. Am Strand von Ipanema konnte man den Klängen des Songs »Girl from Ipanema« lauschen und zumindest musikalisch die wärmende Sonne genießen.

Von den USA ging es zurück nach Deutschland

Mit dem »March Creole« ging die Reise weiter in die USA, besser in den Bundesstaat Oregon. Mit dem gleichnamigen Stück wurden die Zuhörer auf eine musikalische Eisenbahnfahrt der berühmten Pacific Railroad eingeladen.

Wieder in Deutschland angekommen begab sich das Publikum auf eine Zeitreise zurück in die 1980er und der Neuen Deutschen Welle. Mit der Komposition »80er Kult(tour)«, einem Potpourri aus deutschsprachigen 80er-Hits, konnten die Zuhörer gesanglich die Textsicherheit voll unter Beweis stellen. Mit der Polka »Ein Leben lang« verabschiedete sich die Trachtenkapelle Bleibach unter viel Applaus von den Besuchern.

Dirigent kommt mit Kletterausrüstung auf die Bühne

Im letzten Programmblock ging es unter der Leitung von Frederic Obergföll und der Musikkapelle Ringsheim hoch hinaus – und zwar so hoch, dass sich der Dirigent nur mit Kletterausrüstung auf die Bühne traute. Mit der »Black Forest Ouverture« begab sich das Publikum auf eine leichte Aufwärmtour in den Schwarzwald. Mit dem Stück »Alpine Inspirations« wurde der Aufstieg zum nächsten Gipfel schon schwieriger, dafür wurde das Publikum mit einer atemberaubenden musikalischen Aussicht belohnt.

Beim Abstieg kam das Publikum an den »schmelzenden Riesen« vorbei – und sich vom Klimawandel und dem daraus resultierenden Gletscherschwund ein Bild machen. Im Anschluss folgte der Ehrungsmarsch »Marsch der Gladiatoren«. Die Wandertour wurde auf der Insel Lanzarote fortgesetzt, dort durfte das Publikum die Feuerberge »Montagnas del Fuego« besteigen und den feurigen spanischen Rhythmen lauschen.

Freude über die Ehrungen gab es (von links): Vorstand Klaus Steenken, Florian Kölble, Bettina Kissinger, Armin Mutz, Tina Weber, Bürgermeister Pascal Weber. Foto: Musikkapelle Ringsheim /Achim

Den größten Berg mussten die Musiker am Ende ihres Konzertes erklimmen. Der lange, mühsame Aufstieg zum Dach der Welt führte an ein Kloster in Nepal. In dem Stück »Monks from Nepal« wird der Tagesablauf der buddhistischen Mönche klanglich dargestellt. Mit der Zugabe »Santiano« begaben sich die Musiker unter viel Applaus auf die See zur Kaperfahrt.

Ehrungen

Bettina Kissinger und Florian Kölble wurde für zwölfjährige Vorstandstätigkeit die Verbandsehrung von Bürgermeister Pascal Weber und Vorstand Klaus Steenken überreicht. Tina Weber wurde für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft vom Verband geehrt, gleichzeitig erhielt sie die Ehrenmitgliedschaft vom Musikverein. Armin Mutz erhielt für 50 Jahre aktive Tätigkeit die große goldene Ehrennadel.