Kommunalwahl in Baden-Württemberg: Ettenheim will Erstwähler motivieren

1 Bei der Kommunalwahl am 9. Juni sind auch eine halbe Million Erstwähler in Baden-Württemberg wahlberechtigt. Foto: (Symbol) Seeger

Alle Jugendlichen ab 16 Jahren dürfen bei der Kommunal- und Europawahl am 9. Juni ihre Stimme abgeben. Damit sie dies auch tun und für Politik begeistert werden, bietet die Stadt am 15. März einen Workshop für Erstwähler an.









Für viele junge Menschen ab 16 Jahren wird es am 9. Juni spannend. An diesem Tag dürfen sie bei den Kommunalwahlen das erste Mal ihre Stimme abgeben und ihr Wahlrecht nutzen. Um die Jugendlichen zu motivieren, ihre Stimme abzugeben und damit aktiv Verantwortung für ihre Kommune zu übernehmen, bietet die Stadt Ettenheim in Kooperation mit den örtlichen Schulen am Freitag, 15. März, ein Erstwählerforum im Rathaus an. Die Anmeldung erfolgt über die Schulen.