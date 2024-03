1 Melanie Kappus betonte, dass die Langenwinkeler bei der Standortentscheidung für den Klinikneubau übergangen worden seien. Foto: Schabel

Melanie Kappus, Mitinitiatorin des Protests gegen den Klinikbau bei Langenwinkel, hat im Gemeinderat kritisiert, wie die Entscheidung für den Standort zustande gekommen ist. OB Markus Ibert wehrte sich.









Link kopiert



Kappus und ihre Mitstreiter wollten über eine Unterschriftensammlung den Ratsbeschluss für den Klinikstandort Langenwinkel anfechten und einen Bürgerentscheid in die Wege leiten. Doch dafür bekamen sie nicht genug Unterzeichner zusammen. Am Ende fehlten rund 1000 Stimmen zum Quorum, für das es 2500 Unterschriften gebraucht hätte (wir berichteten). So war es für den Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend lediglich Formsache, den Bürgerentscheid nicht zuzulassen (siehe Info). Nichtsdestotrotz hatte die Verwaltung Kappus die Gelegenheit eingeräumt, sich zu Beginn der Sitzung zu äußern.