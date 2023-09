Die Kreisverwaltung hat in der Diskussionen um den Neubau der Integrierten Leitstelle in Offenburg Tatsachen geschaffen: Wegen anhaltenden Gegenwinds soll dieser nun bis 2026 in Gengenbach entstehen.

Vornehmlich die Grünen waren im Kreistag und im Offenburger Gemeinderat auf die Barrikaden gegangen, weil mehrere jahrzehntealte Platanen am eigentlich vorgesehenen Standort direkt neben dem Landratsamt für den Neubau hätten weichen müssen.

Eine Integrierte Leitstelle koordiniert die Hilferufe der Bevölkerung für die Bereiche Feuerwehr oder Krankentransporte.

Mittlerweile hatte bereits ein Architekturwettbewerb stattgefunden, dessen Siegentwurf nochmals überarbeitet wurde, um zumindest eine Ersatzpflanzung von fünf bis sechs „schmalkronigen Bäumen“ und den Erhalt einer Platane zu ermöglichen.

Landrat bittet OB Steffens Tagesordnungspunkt abzusetzen

Der Planungsausschuss der Stadt hätte am Montagabend über das neue Konzept entscheiden sollen – dazu bestand jedoch keine Notwendigkeit mehr.

Denn Landrat Frank Scherer hatte am Montagnachmittag Offenburgs OB Marco Steffens gebeten, das Planungskonzept von der Tagesordnung zu nehmen. „Bei dem Neubau der Integrierten Leitstelle Ortenau geht es letztlich um die Rettung von Menschen und ihres Hab und Guts. In Notlagen muss ihnen schnell und effektiv geholfen werden können, da zählt jede Sekunde. Deshalb darf es auf keinen Fall zu weiteren Verzögerungen beim Neubau der Integrierten Leitstelle kommen!“, erklärt Scherer in einer Mitteilung. Da dies mit Blick auf die Baum-Diskussionen nicht gesichert sei, habe er einen Suchlauf nach Alternativstandorten gestartet.

„Ich bin sehr froh, dass wir nun rechtzeitig einen perfekten Standort gefunden haben, an dem wir mit der Realisierung der neuen Integrierte Leitstelle Ortenau nicht unnötig Zeit verlieren werden. Den Ältestenrat des Kreistags habe ich heute darüber informiert, die zuständigen Kreisgremien werden umgehend damit befasst“, so Scherer am Montag.

Neuer Standort befindet sich auf ehemaligem Klinik-Areal in Gengenbach

Der neue Standort befindet sich direkt neben dem Kreisgesundheitsamt in Gengenbach, auf dem ehemaligen Areal des Klinikums und in unmittelbarer Nachbarschaft des gerade entstehenden Medizinischen Versorgungszentrums und des neuen Pflegeheims.

„Der Gemeinderat und die Stadtverwaltung sind es gewohnt, sehr schnell und flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren“, erklärte Gengenbachs Rathauschef Thorsten Erny am Montag. Deshalb werde die Stadt Gengenbach alles dafür tun, dass dieser für die Ortenau dringend notwendige Neubau schnellstmöglich in Gengenbach umgesetzt werden könne.

„Ich danke Bürgermeister Erny für die positiven Gespräche und die Bereitschaft, den Neubau der ILS am Standort des neuen Gesundheitszentrums zu realisieren. Damit können wir die baurechtlichen Vorbereitung treffen und den Architekten das Gelände überplanen lassen“, so Scherer.

Am 24. Oktober entscheidet der Kreistag über den Neubau der ILS. Gibt er grünes Licht für den Standort in Gengenbach, ist mit einer Fertigstellung im Sommer 2026 zu rechnen.