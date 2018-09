Kehl Zirkusspektakel und Rock ’n’ Roll

Kehl (red/pme). Unter dem Titel "Kehl feiert!" am Freitag, 7., und Samstag, 8. September, feiert Kehl auf dem Marktplatz den Wandel, der mit diesen Veränderungen einhergeht, teilt das Rathaus mit. Dabei stehen neben Live-Musik unterschiedlicher Art auch Zirkus-, Tanz- und Turnvorführungen sowie ein Kinder-Zauber-Theater auf dem Programm. Zudem gebe es eine Tombola und Infostände zur Kehler Stadtentwicklung.

Begonnen werde das Stadtfest, das dieses Jahr seine siebte Auflage feiert, mit dem Bierfass-Anstich auf der Bühne am Marktplatz. Oberbürgermeister Toni Vetrano stehe dafür um 18 Uhr bereit. Um 19 Uhr würden dann die beiden Künstler Simon Flamm und Thomas Schaeffert – das "Duett Komplett" – die Bühne stürmen. Sie wollen die Zuschauer mit Jonglage, Akrobatik und Zauberei in Staunen versetzen und verpacken ihre Zirkuskünste dabei in kleine Geschichten. Musikalisch wird es ab 21 Uhr mit "Rock Traffic feat. Slim", die mit Liedern von ZZ Top, Deep Purple, Led Zeppelin oder Cream den Marktplatz zum Rocken bringen wollen.

Am Samstag beginnt der Programmreigen um 11 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert der Gründungskapelle des Musikvereins Harmonie Linx. Sportlich geht es um 14 Uhr weiter, wenn die Kehler Turnerschaft auf der Bühne eine Auswahl ihres vielseitigen Angebots präsentiert.