Kehl Vielschichtig mit gewitzten Dialogen

In dem Stück zieht Zeller den französischen Hang zu diskutieren ebenso durch den Kakao wie die Bereitschaft wohlhabender Menschen, Schwarzarbeiter zu beschäftigen und ihre Ehepartner zu betrügen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der aus zahlreichen Fernsehserien bekannte Timothy Peach verkörpert den genervten Michel, seine Frau spielt Nicola Tiggeler, seine Geliebte Saskia Valencia. In weiteren Rollen sind Benjamin Kernen, Johannes Lukas, Raphael Grosch und Reinhard Froboess zu sehen. Regie führte Pascal Breuer, das Bühnenbild entwarf Bettina Neuhaus, die Kostüme Claudia Weinhart.