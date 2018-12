Kehl (red/pme). Einen"Volltreffer in der Lotto-Zusatzlotterie Super 6", meldet Lotto Baden-Württemberg. Bei der Samstagsziehung erzielte ein noch unbekannter Tipper aus Kehl einen Gewinn von 100 000 Euro in der Zusatzlotterie Super 6. Schlüssel sei die passende sechsstellige Gewinnzahl gewesen, so die Lottogesellschaft. Der Mann habe sein Glück im Klassiker 6 aus 49 versucht und hatte für einen zusätzlichen Einsatz von 1,25 Euro an der Super 6-Ziehung teilgenommen. "Die Wahrscheinlichkeit auf den Treffer lag bei eins zu einer Million". Seinen Spielschein habe der Glückspilz anonym in einer Annahmestelle in Kehl abgegeben. "Zum Abruf des Gewinns muss er nun die gültige Spielquittung vorlegen. Diese kann der Gewinner in jeder Lotto-Annahmestelle in Baden-Württemberg einreichen."