Kehl (red/pme). Laut Polizei "zielstrebig und rabiat" ist ein bislang unbekannter Einbrecher am Dienstag bei seinem Eindringen in eine Kehler Bar vorgegangen. Nachdem der Täter einen Rollladen hochgeschoben habe "und sich vergeblich an einer dahinter befindlichen Stahltür abgemüht hat", habe er eine Sicherheitsglasscheibe mit "roher Gewalt" aus dem Rahmen herausgebrochen. Im Innern der Bar habe sich der Eindringlings auf die hängenden Geldspielautomaten konzentriert, meldet die Polizei per Pressemitteilung: "Aus den aufgebrochenen Spielgeräten gelangte der Dieb an Bargeld in noch unbekannter Höhe." Zur Spurensicherung hat die Polizei Kriminaltechniker hinzugezogen. Die Ermittlungen liegen in den Händen des Polizeireviers Kehl.