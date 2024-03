Das „Broadway Dreams Camp“ kommt auch in diesem Sommer aus Amerika nach Rust in den Europa-Park und dessen „Talent Academy“. Dank Academy-Chefin Katja Mack geht die Partnerschaft bereits in die fünft Runde, heißt es in einer Mittelung des Parks.

Vom 4. bis zum 10. August trainieren die durch die „Broadway Dreams Foundation“ gecasteten Teilnehmer ab neun Jahren gemeinsam mit echten Größen des Showgeschäfts. Dabei sammeln sie nicht nur Erfahrungen, sondern lernen auf auch Wertvolles in den Bereichen Musical, Theater und Tanz, heißt es weiter. Trainiert wird in den neuen Räumlichkeiten der „Talent Academy“.

Ein Teilnehmer erhält ein Stipendium

Höhepunkt des einwöchigen Musical-Theater-Kurses ist die Abschlussshow am 10. August. Dabei präsentieren die Teilnehmer gemeinsam mit Darstellern aus New York ihr Können im Europa-Park. Unter den Zuschauern befinden sich laut Mitteilung auch populäre Produzenten und Broadway-Experten, die stets auf der Suche nach neuen Talenten sind. Einer der Teilnehmer des Camps bekommt ein Stipendium für die einwöchige Teilnahme an einem weiteren exklusiven Camp in New York.

Die Tickets für die Show sind ab Anfang Juni über den Ticketshop des Europa-Park oder unter Telefon 07822/77 66 88 erhältlich. Weitere Informationen zum „Broadway Dreams Camp“ gibt es im Internet unter ep-talent-academy.de/broadway-dreams-camp.