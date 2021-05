1 Sie haben die neue Teststation offiziell eröffnet: Bürgermeister-Stellvertreterin Eva Laumann (von links), Moritz Kaiser (Geschäftsführer), Alexander Heidt und Peter Kaiser. Foto: Dorn

Mit der Öffnung der Gastronomie und der Beherbergungsbetriebe in der Ortenau hat der Bedarf nach Testangeboten im Kinzigtal quasi über Nacht exponentiell zugenommen. Um den Bedarf zu decken, gibt es in Hornberg eine weitere Teststation.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Hornberg - Schon mit der Notwendigkeit, für den Friseurbesuch einen Corona-Schnelltest vorlegen zu müssen, waren die kommunalen Testzentren mit ihren Angeboten Montag-Mittwoch-Freitag vor wenigen Wochen an ihre praktikablen Grenzen gekommen, mit der an das Unterschreiten des Inzidenzwertes 100 gekoppelten Öffnung der Gastronomie in der Ortenau zu Pfingsten schoss die Nachfrage weiter durch die Decke.

Goldgräberstimmung unter den Anbietern

Mit der Kostenübernahme für die "kostenlosen" Bürgertests durch den Bund herrscht unter den kommerziellen Anbietern für Corona-Schnelltests seit wenigen Tagen so etwas wie Goldgräberstimmung, eine Einschätzung, die Peter Kaiser bei der Eröffnung seiner inzwischen bereits elften Station (drei davon im Kinzigtal) durchaus bestätigt.

Am Ostersonntag hatte Sohn Moritz gemeinsam mit seinem Freund Alexander Heidt die Idee für die Testzentren. Unternehmerische Eigeninitiative, eine gutes Marketing-Konzept (auch wenn der Unternehmensberater in Mineralogie promoviert hat, ist "Dr. Kaiser" in der Schnelltest-Szene natürlich ein sehr einträglicher "Claim"), eine leistungsfähige IT im Hintergrund, und nicht zuletzt sehr kooperative Kommunen, die ihre Mitarbeiter wieder für ihre eigentlichen Betriebszwecke in der öffentlichen Verwaltung einsetzen möchten, haben diese Expansion möglich gemacht. Etwa 30 000 Tests wurden im Auftrag der Gesundheitsämter schon durchgeführt.

Am Pfingstwochenende war die neue Teststation auf dem Parkplatz des Freilichtmuseums noch von bis zu dreitausend Testwilligen förmlich überrannt worden (wovon die wenigsten mit dem Test das Museum besichtigen wollten). Mit der neuen Teststation auf dem Duravit-Parkplatz kann die Station in Gutach spürbar entlastet werden. Bürgermeister-Stellvertreterin Eva Laumann und Hauptamtsleiter Oswald Flaig zeigten sich bei der Eröffnung am Mittwoch hoch erfreut, dass für die Bürger und die Touristen jetzt ein hochleistungsfähiges Schnelltestzentrum 24/7 vorgehalten wird.

Auf dem Weg zum Schwimmbad zum Test

"Die Station liegt ideal auf dem Weg zum Schwimmbad", so Flaig. Da können auch Kurzentschlossene noch schnell einen Test mitnehmen. Für "Kunden", die jetzt schon wissen, dass sie beispielsweise aus beruflichen Gründen regelmäßig Testbescheinigungen vorlegen müssen, bietet Kaiser auf www.schnelltesten.info eine digitale "Dauerkarte" an, mit der ein Schnelltest in der Zeitspanne eines Formel-Eins-Boxenstopps absolviert werden kann. Wie bei den "einfachen" Tests wird das Ergebnis auf das Smartphone gesendet, zusätzlich entfällt der Zeitaufwand für die Registrierung via QR-Code. Kaiser möchte auch im Kinzigtal noch weiter expandieren und führt beispielsweise in Wolfach bereits Verhandlungen, einzig der Faktor Personal limitiert derzeit die geschäftliche Entwicklung.

Der Bund erstattet den Anbietern für die Durchführung eines kostenlosen Bürgertests bis zu 21 Euro (bis zu sechs Euro für das Material und bis zu 15 Euro für die Durchführung), der Bund der Steuerzahler schätzte die Gesamtkosten bei einem Test pro Bürger und Woche bundesweit im März auf 700 Millionen Euro.

Wegen Krankheit ist die Teststation bis einschließlich Sonntag, 30. Mai, geschlossen. Dann öffnet sie montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr. Geöffnet haben die Teststationen auf dem Parkplatz des Freilichtmuseums in Gutach täglich von 8 bis 17 Uhr (Anmeldung www.schnelltesten.info); in der Schoffervilla in Hornberg, Freitag von 16 bis 18 Uhr (Anmeldung unter Telefon 07833/7 93 44 oder corona-test@hornberg.de), und in der Stadthalle in Hausach, Donnerstag von 18 bis 20 Uhr sowie Samstag von 9 bis 11Uhr, ohne Termin.