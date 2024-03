Die Jungweinprobe der Kaiserberggemeinden ist am 5. April. Der Vorverkauf startet am Montag, 18. März.

Die Jungweinprobe startet am Freitag, 5. April, um 19 Uhr im Ringsheimer Bürgerhaus. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr, so die Ankündigung der Gemeinde Ringsheim.

Der Kartenverkauf beginnt am Montag, 18. März, in den Rathäusern Ringsheim und Ettenheim, im Torhaus Herbolzheim sowie beim Weinhof in Münchweier. Der Eintritt von 32 Euro beinhaltet die Weinprobe inklusive Wasser, modernem Winzer-Vesper und musikalischer Unterhaltung.

Neun Weine der Weinregion am Kaiserberg werden verkostet. Durch den Abend führt die Geschäftsführerin der Breisgauer Wein GmbH, Claudia Handke. Außerdem werden drei Überraschungsmoderatoren jeweils ihren Lieblingswein vorstellen, den die Gäste gleichzeitig zur Verkostung von den Ringsheimer Rebwiebern und Rebmännern der Narrenzunft serviert bekommen. Das Duo Ohrwurm sorgt für musikalische Unterhaltung und lädt zum Tanz ein, so die Ankündigung.

Auch in diesem Jahr gibt es ein besonderes modernes Winzervesper der Ringsheimer Metzgerei Tischler. Wer eine vegetarische Variante wünscht, solle dies beim Kartenkauf angeben.

Veranstaltet wird die Jungweinprobe von den Städten Ettenheim und Herbolzheim, der Gemeinde Ringsheim, den Winzergenossenschaften Münchweier/Wallburg/Schmieheim und Bleichtal sowie den Ringsheimer Winzern. .