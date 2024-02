Jugend feiert 40-Jähriges: Ettenheimer Kolpingfamilie setzt auf offene Angebote

1 Freuen sich über das 40-jährige Bestehender Ettenheimer Kolpingjugend (von links): Pfarrer Martin Kalt, Jugend-Gründungsmitglied Antonia Bäumler, Jugendbeauftragte Carola Gellert und Ulrike Tränkle vom Leitungsteam. Foto: Piskadlo

Die Jugendabteilung des Ettenheimer Vereins wird 40 Jahre alt – und das soll gefeiert werden. Dafür werden das ganze Jahr über Veranstaltungen organisiert. Teilnehmen kann jedoch nicht nur der Nachwuchs, auch Ältere sollen dabei auf ihre Kosten kommen.









„Hallo! Vielleicht hast Du schon gehört, dass wir gerne eine Jugendkolpinggruppe bilden wollen.“ So begann der Brief, in dem die Ettenheimer Kolpingfamilie verkündete, eine Jugendabteilung gründen zu wollen. Geschrieben wurde er – damals noch handschriftlich – im November 1984. Heute – 40 Jahre später – gibt es die Kolpingjugend immer noch. Und das soll in diesem Jahr gefeiert werden. Was genau geplant ist, erklärte Antonia Bäumler in einem Pressegespräch im Ettenheimer Pfarrzentrum St. Martin. Sie war einer der Mitglieder, die den Brief damals geschrieben hatten.