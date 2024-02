Jochen Paleit im Interview: „Ich habe meine Liste hier abgearbeitet“

1 Jochen Paleit wird am 27. Februar als Bürgermeister von Kappel-Grafenhausen verabschiedet. Foto: Decoux

Der Verwaltungsfachmann wurde 2008 in unruhigen Zeiten zum Bürgermeister der Doppelgemeinde gewählt. 16 Jahre hat er die Geschicke der Gemeinde gelenkt. Jetzt wird Paleit seinen Abschied nehmen.









Das neue Pflegeheim, die neue Kita Taubergießen, Tempo 30 in der Grafenhausener Hauptstraße, das Gewerbegebiet Rhinova, das Naturschutzprojekt Wilde Weiden und das gemeinsame Feuerwehrhaus für beide Ortsteile: Das sind nur einige der Projekte, die in 16 Jahren Amtszeit von Jochen Paleit verwirklicht wurden. Im Gespräch mit unserer Redaktion verriet der scheidende Bürgermeister, warum er ohne Wehmut geht, welchen neuen Herausforderungen er sich nun stellt und warum er Kappel-Grafenhausen bei seinem Nachfolger Philipp Klotz in guten Händen sieht.