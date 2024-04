1 Das Jazztrio Remedy hat bei seinem Auftritt in der Lahrer Christuskirche die Besucher überzeugt. Foto: Haberer

Mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl hat das Dreiergespann Joe Hertenstein, Thomas Heberer und Joe Fonda das Publikum in der Christuskirche überrascht. Dabei haben sie die Möglichkeiten eines Jazztrios immer wieder ausgereizt.









Zeitgenössischer Jazz im Kontext einer reduzierten, fein austarierten Auseinandersetzung mit dem Klangraum unter der Kirchenkuppel – der aus Lahr stammende Schlagzeuger Joe Hertenstein, im Frühjahr 2011 bereits mit dem Trio „HNH“ in der Christuskirche am Start, hat mit einem weiteren Heimspiel die lose Reihe der Kuppelkonzerte in der Kirche am Stadtpark fortgesetzt.