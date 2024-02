Das Scheibenschlagen in Heiligenzell lockte hunderte Menschen auf den Kapellberg

1 Begleitet von guten Wünschen, flogen die funkensprühenden Scheiben den Berg hinunter. Das große Feuer spendete den Besuchern Wärme und bot eine beeindruckende Kulisse. Foto: Bohnert-Seidel

Die Brauchtumsveranstaltung in Heiligenzell war spektakulär. 18 Scheiben flogen in die Nacht.









Hunderte von Menschen aus der Region sind am Samstagabend zum traditionellen Scheibenschlagen auf den Kappelberg in Heiligenzell gekommen. Jede ins Tal geschlagene Scheibe war begleitet von guten Wünschen, Zuversicht, Segen und Glück für die Menschen. Es dürften so viele Menschen gekommen sein, wie schon lange nicht mehr.