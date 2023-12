Jahreskonzert: Kürzeller Musiker auf „Schnellstraße“ unterwegs

1 Mit dem Kürzeller Ensemble ging es beim Jahreskonzert auf eine musikalische Reise entlang der „Panamericana“. Foto: Lehmann

Verschiedene Länder hat der Musikverein Kürzell mit seinem diesjährigen Jahreskonzert bereist. Unter dem Motto „Panamericana“ wurden die verschiedensten Musikrichtungen, Kulturen und Landschaften musikalisch zum Besten gegeben.









Ute Schneider freute sich, die zahlreichen Besucher „auf der Schnellstraße, die Alaska mit dem Feuerland verbindet“ begrüßen zu können. Dirigent Gerald Arbogast zeigte sich fasziniert von den Ländern, die die „Panamericana“ durchkreuzt ebenso wie von den Menschen und Kulturen. So hat der Dirigent eine Reise durch die Länder zusammengestellt, um diese musikalisch zu erleben. „Um die Panamericana zu bereisen braucht es 100 Tage – mit uns erleben Sie das an einem Abend“, sagte Schneider gegenüber dem Publikum in der Unditzhalle.