Woran es beim Dorv-Zentrum in Hugsweier noch hakt

Investor am Zug

1 Zum Abriss bereit: Das frühere Café Edelweiß soll dem neuen Dorv-Zentrum weichen. Foto: Wolf

Das Konzept für das Bürgerprojekt in Hugsweier steht, doch die Fördermittel aus Stuttgart fließen nur, wenn tatsächlich gebaut werden kann. Daran hakt es noch, wie Staatssekretärin Sabine Kurtz aus dem Landwirtschaftsministerium bei einem Besuch vor Ort erfuhr.









Wer im ländlichen Raum lebt, weiß, wovon die Mitglieder des „Dorv“-Projekts Staatssekretärin Sabine Kurtz (CDU) aus dem Ministerium für Ländlichen Raum bei deren Besuch in Hugsweier berichteten. Wie auch andere Dörfer stehe man vor Herausforderungen wie Landflucht, einem Mangel an bezahlbaren Wohnraum für Familien und dem Wegfall wichtiger Dienstleistungen. Ärztliche Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten und ein Café für den sozialen Austausch seien in Städten eine Selbstverständlichkeit – für die Landbevölkerung jedoch inzwischen die Ausnahme.