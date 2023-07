1 Daniela Rojas (links) und Arianna Sanchez haben ebenso wie Theo und Gigi große Freude beim Türmchen bauen. Foto: Lübke

Daniela Rojas und Arianna Sanchez machen ihr FSJ im evangelischen Kindergarten Burgheim. Unserer Redaktion erzählen sie von gelungener Integration – aber auch einer ungewissen Zukunft.









9325 Kilometer sind es von Alajuela nach Lahr. Für Daniela Rojas und Arianna Sanchez war die weite Reise aus der Lahrer Partnerstadt in den Schwarzwald ein Aufbruch in eine neue Welt. Eine schöne neue Welt. „Es war im positiven Sinn ein Kulturschock für uns. In Costa Rica ist es immer laut, an dem kulturellen Angebot wird gespart und als Frau fühlt man sich auf der Straße unsicher. Hier haben wir nach der Arbeit noch so viele Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung. Wir mögen die Kultur und die Leute. Es ist wie ein Traum“, erzählen die beiden im Gespräch mit unserer Redaktion. Seit September machen sie ihr FSJ im evangelischen Kindergarten in Burgheim.