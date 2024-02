Inklusion: Junge Hobby-Köche bereiten Menü mit Friesenheimer Foodstylisten zu

1 Mit Friesenheims Profikoch und Foodstylist Andreas Miessmer (links) haben junge Menschen der Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch ein Drei-Gänge-Menü zubereitet. Foto: Bohnert-Seidel

Der Kochclub „Jung und Frech“ der Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch war zu Gast beim Friesenheimer Footstylisten Andreas Miessmer. Mit der Aktion soll den jungen Menschen ein möglicher künftiger Beruf in der Gastronomie oder Hauswirtschaft aufgezeigt werden – und einige zeigten auch Interesse daran.









Schnippeln, Rühren, Schneiden, Binden, Pürieren – und am Ende natürlich gemeinsam Essen: Seit März 2023 treffen sich junge, begeisterte Hobby-Köche über das Angebot der Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch regelmäßig zum gemeinsamen Kochen. Normalerweise treffen sich die jungen Leute mit Behinderung im Alter von 16 bis 25 Jahren in der Küche im Seniorenzentrum in Elgersweier. Zu einem Höhepunkt zählte am Mittwochabend das Kochen am Herd von Mussler-Küchen in Friesenheim gemeinsam mit Andreas Miessmer. Spannungsgeladen war die Luft, schließlich erwartete die jungen Erwachsenen ein Drei-Gänge-Menü und viel Wissenswertes vom Profikoch und Foodstylisten.