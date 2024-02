In Kappel-Grafenhausen: 22-Jähriger mit Drogen und Messer auf frisiertem Roller erwischt

In Kappel-Grafenhausen

1 Nach einer Verkehrskontrolle der Polizei muss sich ein 22-Jähriger nun wegen mehrerer Vergehen verantworten. Foto: Murat/dpa

Gleich wegen mehrerer Vergehen muss sich ein 22-jähriger Rollerfahrer verantworten. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung.









Demnach konnte er bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch gegen 1.30 Uhr keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen. Bei der Überprüfung des Zweirades stellten die Beamten fest, dass dieser die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 45 Kilometer pro Stunde offenbar um fast das doppelte überschritt und die Frontscheinwerfer zudem mit schwarzen Klebeband abgeklebt waren, was so zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte.