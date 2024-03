In Hohberg

Die Polizei sucht Zeugen für einen dreisten Diebstahl.









Bislang Unbekannte entwendeten in der Nacht des 2. März circa 250 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bagger, der sich in einer Bahnbaustelle in Hohberg Niederschopfheim befand. Die Polizei kann den Tatzeitraum auf den 2. März zwischen 2 bis 3 Uhr eingrenzen.