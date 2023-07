Insgesamt vier Roller sollen zwei bislang unbekannte Jugendliche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Ettenheim gestohlen und beschädigt haben.

Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde im Zeitraum von Mittwochabend gegen 21.15 Uhr bis Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein schwarzer Roller von den Jugendlichen entwendet, indem sie es schafften, das Lenkradschloss des Rollers zu überwinden.

Anschließend beschädigten sie den Roller, beim Versuch diesen zu starten, durch das Abreißen der Front- und Schutzverkleidung sowie der Manipulation an der Elektronik am Zündschloss. Dabei entstand ein Schaden von ungefähr 1000 Euro. Da dies nicht gelang, ließen sie den Roller im Bereich der Kreuzung Friedrichstraße / Austraße stehen.

Außerdem entwendeten sie drei weitere Roller, die an verschiedenen Örtlichkeiten in Ettenheim, am Ettenbach und dem Gewerbekanal, entsorgt wurden. Die beiden Jugendlichen weisen eine schmale Statur auf und trugen beide eine Basecap. Ein Cap soll schwarz und die andere weiß gewesen sein.

Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit den Beamten des Polizeireviers Lahr unter Telefon 07821/ 27 7 0 gebeten.