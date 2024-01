1 In einem dieser Container in Altdorf soll sich das ganze Geschehen abgespielt haben. Foto: Decoux

Ein Mitarbeiter der Stadt Ettenheim geriet am Dienstagmorgen in eine Auseinandersetzung mit einem Bewohner der Altdorfer Obdachlosenunterkunft. Dabei sollen nicht nur böse Worte gefallen, sondern auch Fäuste geflogen sein.









Eigentlich sollte in der Altdorfer Obdachlosenunterkunft in der Industriestraße bloß ein Zimmer renoviert werden. Geendet ist das Ganze am Dienstagmorgen jedoch in einem Ermittlungsverfahren der Polizei, wie diese in einer Mitteilung informiert.