1 Die Polizei rückte zu einer Auseinandersetzung in der Altdorfer Industriestraße aus. Foto: Friso Gentsch/dpa/Friso Gentsch

In einer Unterkunft in der Altdorfer Industriestraße kam es zu Auseinandersetzungen zwischen einem Mitarbeiter und einem Bewohner.









Nach einer Auseinandersetzung in einer Unterkunft in der Industriestraße in Altdorf am Dienstagmorgen, mussten die Beamten des Polizeipostens Ettenheim ein Ermittlungsverfahren einleiten.