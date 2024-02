Immer mehr Mitglieder: „Solarie“ Friesenheim ist mit Auftakt zufrieden

1 Simone Erb betreibt seit einem Jahr die solidarische Landwirtschaft Friesenheim. Immer dabei: ihre Katze „Cartoon“. Foto: Piskadlo

Bei der solidarischen Landwirtschaft Friesenheim wächst nicht nur das Gemüse. Auch die Mitgliederzahlen, Anbaufläche und das Angebot ist im Vergleich zur ersten Saison größer geworden. Dennoch hat im vergangenen Jahr „nicht alles so geklappt, wie gedacht“.









Link kopiert



Simone Erb empfängt unsere Redaktion an dem Ort, den sie seit fast genau einem Jahr ihren Arbeitsplatz nennen darf: ihr rund zehn Ar großes Stück Land in Friesenheim. Dort betreibt sie mit ihrem Ehemann Frank die sogenannte solidarische Landwirtschaft – kurz: Solarie. „Mitglieder unterstützen uns mit Beiträgen und erhalten dafür wöchentlich frisches Gemüse zur Abholung“, erklärt Erb, was dahinter steckt.