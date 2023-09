1 Imker Stefan Pöhler hat seine Bienen auf die Streuobstwiese im Segel in Schuttern umgesetzt.Dabei handelt es sich nur um eine Zwischenlösung. Foto: Bohnert-Seidel

Zu den Imkern, die gebeten wurden, ihre Bienenstöcke vorübergehend aus dem Friesenheimer Wald zu entfernen, zählt auch Stefan Pöhler. Der Umzug seiner 16 Völker hat derzeit höchste Priorität.











Wanderimker haben längst ihre Bienenstöcke an anderer Stelle untergebracht. Von einer gewissen Standorttreue im Friesenheimer Wald spricht Imker Stefan Pöhler. Seit 15 Jahren stehen seine Bienenstöcke im Wald und die Bienen erlebten dort beste biologische und dauerhafte Bedingungen. Im Grunde beginne jetzt die Auffütterungsphase für den Winter, erklärt er gegenüber unserer Redaktion. Nach der letzten Honigentnahme im Juli beginnt in der Regel Anfang August die Zufütterung mit einem Zuckerspektrum in Form von Sirup. Jetzt hat jedoch der Umzug der 16 Völker höchste Priorität. Wenn gekalkt wird, bedeute dies, dass die 16 Bienenvölker erst einmal umziehen mussten. Sechs Völker hat er bei sich zu Hause auf der Wiese untergebracht und weitere zehn stehen jetzt in Schuttern auf der Streuobstwiese im Segel.