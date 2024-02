Ichenheimer Tierschützer im Einsatz: Wo kommen diese ausgesetzten Hausgänse her?

1 Die drei ausgesetzten Hausgänse sind nun bei den Ichenheimer Tierrettern in Sicherheit. Dort sollen sie laut Gründerin Monika Ehrlacher auch erstmal bleiben. Foto: Tierhilfs- und Rettungsorganisation Ichenheim

Die Ichenheimer Rettungsorganisation hat drei streundende Hausgänse gerettet, die mehrere Wochen an einem Lahrer Baggersee herumirrten. Ihre Herkunft ist völlig unklar. Die Tierschützer gehen von einer Straftat aus – nun ermittelt die Polizei.









„Eine Frau hat uns mitgeteilt, dass sich eine einsame Hausgans wochenlang am Lahrer Bruckhirschweiler herumtriebt“, erinnert sich Monika Ehrlacher am Freitagmorgen im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Gründerin der Ichenheimer Tierhilfs- und Rettungsorganisation ist seit rund 35 Jahren für Tiere aller Art im Einsatz – so auch in diesem Fall. „Sie hat furchtbar laut geschnattert“, so die Tierschützerin. Der Grund: Ursprünglich waren sie zu zweit. Ihr Partner sei jedoch im Winter auf dem See festgefroren und gestorben. „Das war schlimm für die Gans“, weiß Ehrlacher. Wo die Tiere herkommen, sei völlig unklar. Der Verdacht liege jedoch nahe, dass sie ausgesetzt worden waren.