„Hotel Mama“ und Hitler-Tagebücher: Das sind die Kultur-Highlights in Lahr bis Ostern

Eine breite Palette an Veranstaltungen bietet das Kulturamt Lahr in den Wochen bis Ostern an. Die Auftritte der Theatergruppen und Kabarettisten sollen zum Nachdenken, aber natürlich auch zum Lachen anregen. Musik steht ebenfalls im Programm.

Die Spielzeit 2023/24 geht in Lahr mit einem Programm weiter, dem es nicht an Varietät mangelt. Für gute Unterhaltung sollen Komödien sorgen, die sich mitunter mit heiklen Themen – wie den gefälschten Hitler-Tagebüchern befassen. Ein Überblick über die Höhepunkte.

Der Mann von La Mancha

„Don Quijote“ gilt als einer der wichtigsten Romane der spanischsprachigen Literatur. Am Freitag, 23. Februar, ab 20 Uhr ist Don Quijote in dem daraus entstandenen Musical von Dale Wasserman „Der Mann von La Mancha“ im Parktheater Lahr zu sehen. Das Amt für Kultur, Musik und Medien lockt mit einem besonderen Angebot: Ab zwei gekauften Karten sind zwei weitere Karten kostenlos erhältlich. Gegen Vorlage von bereits gekauften Tickets sind diese auch nachträglich im Kulturbüro oder an der Abendkasse erhältlich.

Grüne Kohle

Finanzkabarett erwartet die Besucher am Samstag, 24. Februar, im Stiftsschaffneikeller. Chin Meyer wird dort sein Programm „Grüne Kohle“ präsentieren. Gemeinsam mit „Steuerfahnder Siegmund von Treiber“ – einer Figur Meyers bekannt aus dem bayrischen Fernsehen – entlarvt er Märchen um nachhaltige Lebens- und Finanzlügen. „Kommen Menschen mit Solardach automatisch ins Nachhaltigkeitsparadies?“ – solche Fragen beantwortet der Kabarettist, der sich am Ende die Frage stellt: „Rettet Geld die Welt, oder überlebt am Ende doch nur bunt bedrucktes Papier?“

Woyzeck

Oberstufenschüler aufgepasst! Georg Büchners „Woyzeck“ ist nicht nur eines der meistgespielten Dramen der deutschen Literatur, sondern auch Thema in so mancher Abiturprüfung. Mit seinem geringen Lohn versucht Woyzeck, seine Freundin Marie und Sohn Christian zu ernähren. Als Spielball der Mächtigen erlebt er Spott, Verachtung und Gewalt. Als Marie ihn auch noch betrügt, stürzt Woyzeck ins Elend und ersticht sie. Das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen zeigt das Stück am Mittwoch, 28. Februar, ab 11.30 Uhr im Parktheater.

Nürnberger Symphoniker

Fans der klassischen Musik dürfen sich auf Freitag, den 1. März freuen. Die Nürnberger Symphoniker sind mit Pianist Benjamin Moser und Dirigent Martin Rajna ab 20 Uhr im Parktheater zu Gast. Moser gilt als eine der bedeutendsten deutschen Pianisten seiner Generation mit einem „einfühlsamen und bis ins kleinste Details musikalisch durchdachten Spiel“. Rajna, erst 26 Jahre alt, ist regelmäßig Gastdirigent an der Ungarischen Staatsoper in Budapest. Auf dem Programm stehen das Klavierkonzert Nummer eins von Tschaikowsky und die zweite Symphonie von Jean Sibelius.

Willkommen im Hotel Mama

Eine Wohlfühl-Komödie verspricht die Stadt für das Theaterstück „Willkommen im Hotel Mama“ am Freitag, 8. März ab 20 Uhr im Parktheater. Stephanie, Mutter eines pubertierenden Jungen, hat ihren Job als Architektin verloren und zieht zurück zu ihrer Mutter Jaqueline. Das Zusammenleben gestaltet sich dort alles andere als harmonisch. Zu den Macken der beiden Frauen kommt hinzu, dass Jaqueline versucht, ihre Affäre vor ihrer Tochter geheimzuhalten.

Schtonk!

Eine „ebenso groteske wie geniale Adaption“ des größten Presseskandals der deutschen Nachkriegsgeschichte, die gefälschten Hitler-Tagebücher, wartet am Dienstag, 12. März, auf Theaterfreunde. Das Euro-Studio Landgraf wird die Komödie ab 20 Uhr aufführen. Skandalreporter Hermann Willié übernimmt sich beim Kauft einer Jacht. Auf der Suche nach einem echten Knüller bietet ihm ein Antiquitätenhändler das „geheime Tagebuch des Führers“ an. Willié wittert seine Chance. Die ganze Welt schaut bei der Veröffentlichung zu. Doch als ein paar Leute etwas genauer hinsehen, ist der Skandal perfekt.

Taxi. Uhr läuft

Auf eine amüsante Fahrt durch die Irrungen des Lebens will Eva Karl-Faltermeier Freunde des Kabaretts mitnehmen. Am Freitag, 15. März, findet sie laut Ankündigung heraus, „wo wir alle abgeholt werden wollen“. Manchmal sei es im leben nicht so einfach, den eigenen Standort festzumachen. Sei es emotional, politisch oder geografisch.

Grand Hotel Grimm – Die Bremer Stadtmusikanten V

Nicht um Esel, Hund, Katze und Hahn, sondern um Frau Kuh, Herr Wolf, Frau Katz und Herr Spatz geht es in der Puppenspiel-Komödie im Rahmen der Puppenparade. Die vier Tiere öffnen am Donnerstag, 21. März, im Schlachthof ein Hotel – das Grand Hotel Grimm. Illustre Wesen aus der Märchenwelt checken ein und es entwickelt sich ein Geschehen aus anrührenden Lebensbekenntnissen und tierischem Spaß. Auch beim Open-Air-Tag der Puppenparade am 9. März ist Lahr dabei.

Programm und Tickets

Das Spielzeit-Magazin liegt an vielen öffentlichen Auslagestellen und im Kulturbüro Lahr im Alten Rathaus aus. Tickets für die Veranstaltungen sind dort erhältlich. Online-Tickets sind unter www.kultur.lahr.de erhältlich.