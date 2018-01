Hornberg Tagespflege kommt

Hornberg. Für Torsten Dalichow, Leiter des Stephanushauses in Hornberg, geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Schon im Gespräch mit dem SchwaBo im April des vergangenen Jahrs hielt er die etwa 235 Quadratmeter des ehemaligen Ladengeschäfts und vor allem die Lage am Bischwiller-Platz unmittelbar neben dem Rathaus für ideal.

"Die Tagespflege ist ein bedeutender Bestandteil in der Pflegelandschaft und ein ganz wichtiges Angebot, denn es kann manchem ermöglichen, länger zuhause zu bleiben", betonte er damals.

Natürlich war Dalichow auch in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch anwesend, in der Stadtbaumeisterin Pia Moser den Plan zur Nutzungsänderung des Ladengeschäfts vorstellte. Die Eingangstüre bleibt demnach bestehen. Es wird einen Ess- und Schlafbereich, einen Beschäftigungsbereich und sanitäre Anlagen geben. Geplant ist auch ein Zugang zum Bischwiller Platz. Gedanken werden sich gerade um die Gestaltung des Außenbereichs gemacht.