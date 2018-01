Hornberg Symposium hat das Thema "Reisen"

Hornberg (red/eg). In der jüngsten Mitgliederversammlung musste ein neuerstellvertretender Vorsitzender gewählt werden. Der seit Vereinsgründung im Jahre 2001 amtierende Dieter Jakob aus München-Unterhaching muss nach eigenen Angaben kürzer treten. Dem Grundsatz folgend, dass einer der beiden Vorsitzenden aus dem badischen Raum, der andere im Münchner Raum zu Hause sein sollte, wurde mit Alexander Schwarz ein Nachfolger für Jakob gefunden. Schwarz hat am Münchner Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium sein Abitur gemacht und ist seither mit dem Schaffen und Wirken Wilhelm-Hausensteins verbunden. Er wurde in der Versammlung einstimmig gewählt. "Die Verbindung Baden – München, beides Wohn- und Schaffensorte Hausensteins, kann somit beibehalten werden", stellte der in Gaiberg bei Heidelberg wohnende Vorsitzende Wolfgang Boeckh zufrieden fest.

Trauer herrscht in der Gesellschaft, dass nach dem Verlust von Adolf Heß auch der Tod Hubert Zieglers zu beklagen ist. "Beide waren tragende Säulen der Wilhelm-Hausenstein-Gesellschaft", so Boeckh. In seinem Rückblick berichtete er von einem sehr erfolgreichen Symposium im Herbst 2016 mit den beiden Hauptreferenten Wolfgang Schäuble und Professor Peter Frankenberg.

Der Buchband, in dem die Vorträge des Symposiums 2016 veröffentlicht sind, wurde in der Mitglieder-versammlung vorgestellt. In Hornberg kann das Büchlein über den Schriftführer der Gesellschaft, Thomas Schwertel, zu einem Subskriptionspreis bezogen werden.