Hornberg Jungmusiker wagen sich auf das Eis

Niederwasser (red/lst). Wie die Jugendlichen berichten, trafen sie sich zunächst beim Gemeindesaal in Niederwasser. Von dort fuhren sie mit dem Vorstand nach Offenburg. "Die Anfahrt verlief ohne Probleme, die letzten Meter jedoch mussten aufgrund einer Baustelle zu Fuß bewältigt werden", berichtet Schriftführerin Lina Kaltenbach.

Jugendliche haben viel Spaß in Offenburg

In der Eishalle angekommen, sahen die Jungmusiker, dass viele weitere Personen die kalte Jahreszeit nutzen wollten, um Schlittschuhlaufen zu gehen. So standen sie zunächst eine Weile in der Schlange, bevor es losging. Schnell wurde deutlich, dass einige Mitglieder bereits mehr Erfahrung im Eislaufen haben als andere, "wodurch sich der Ausflug allerdings umso lustiger gestaltete".