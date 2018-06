Hornberg Hornberger sind stolz auf ihre "alte Dame"

Hornberg. "Es ist schon ein besonderes Verhältnis, das die Hornberger zu ihrem Freibad haben", brachte es Landtagsabgeordnete Marion Gentges (CDU) bei ihrer Rede am Donnerstagabend auf den Punkt. Währenddessen wurde es im Hintergrund schon ein wenig unruhiger: Viele junge Badegäste konnten es kaum abwarten, bis sie endlich die neue Breitwellenrutsche testen oder vom Drei-Meterbrett springen durften. Von September 2017 bis Juni 2018 wurde das Bad von Grund auf erneuert.

"Ich darf heute alle begrüßen und allen sehr herzlich danken, die dieses Projekt tatkräftig unterstützt haben", sagte Bürgermeister Siegfried Scheffold zur Begrüßung. Tatsächlich sind es "viele Beteiligte und helfende Hände" gewesen, die das von Grund auf modernisierter Freibad auf verschiedene Art und Weise mitgetragen haben. Das ist laut Scheffold unter anderem der Gemeinderat, der im August 2016 den dauerhaften Erhalt und die Sanierung der Freizeiteinrichtung beschloss, für die letztlich rund 2,5 Millionen Euro netto investiert wurden. Zudem dankte er der anwesenden Landtagsabgeordneten Gentges, die sich mit der Landtagsabgeordneteten Sandra Boser (Grüne) sowie Landrat Frank Scherer für die Finanzierung des Projekts stark gemacht hatte.

Ein großes Lob ging an die vielen Firmen mit ihren Mitarbeitern, die an der Planung und am Bau des Bads beteiligt waren, sowie die Mitarbeiter der Stadt Hornberg. Last but not least hob Scheffold vor allem die Leistung des Fördervereins Freibad hervor, der aus der Bürgerinitiative zum Erhalt des Hornberger Freibads entstanden und im Arbeitskreis zur Freibad-Sanierung eingebunden war.