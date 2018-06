Hornberg Hornberger begeistern Blumenschau

Vor allem den vielen Kindern, aber auch den Erwachsenen gefiel der Auftritt der Märchengruppe des Historischen Vereins mit bis zu 30 Darstellern in ihren bunten Kostümen. Sie führten Parts des aktuellen Märchenspiels "Der Zauberer von OZ" auf, hörten dann aber an der spannendsten Stelle auf und luden zu den zehn Aufführungen auf die Freilichtbühne ein, die am kommenden Samstag, 16. Juni, um 18 Uhr starten.

Mit dem Paradestück, dem "Siebensprung" ihrer Trachtengruppe und den Vorführungen der putzigen Kindertrachtentanzgruppe setzten die Reichenbacher das ­Sahnehäub­chen auf den wirklich großartigen Hornberg-Tag auf der Blumenschau in Lahr.

Publikumsinteresse: Zwischen zehn und 17 Uhr vier Vereine am Sonntag beim "Hornberg-Tag" auf der Landesgartenschau in Lahr dem immer zahlreich anwesenden Publikum beste Unterhaltung und interessante Vorführungen.

Die Teilnehmer: Die Stadtkapelle Hornberg unter der Leitung von Walter Böcherer, der Musikverein Niederwasser unter seinem Dirigenten Klemens Reich, die Trachtengruppe mit Kindertrachtentanzgruppe Reichenbach, der Historische Verein mit den Kanonieren um Oberkanonier Roland Roth und Traditionsdarstellern, die Trachtengruppe mit Obfrau Else Reeb und mit Ansager Peter Reeb, dem Uhrenträger, dem Hochzeitslader und dem Schwank "Ehescheidung" sowie die Mitwirkenden des Märchenstücks "Der Zauberer von Oz" in ihren viel bewunderten Kostümen mit Obfrau Sabine Schemel und Regisseur Marvin Polomski