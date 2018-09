Hornberg Großer Gewinn für das Jugendheim

Reichenbach. Mit vereinten Anstrengungen, Zuschüssen von der Bürgerstiftung Hornberg und Förderverein sowie viel Eigenarbeit durch den Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) Hornberg entstand beim Unterschembachhof ein neuer Bolzplatz mit einem hohen Zaun und zwei stabilen Kleinfeldtoren. Für die Gruppen, die dort ihre Freizeiten verbringen, ist das ein wirklicher Gewinn. Bei der Einweihung war auch der engere Vorstand der Bürgerstiftung mit Vorsitzendem Franz Kook, Thomas Bossert sowie Friedrich Wöhrle vor Ort.

In einem Gebet verglich Pfarrer Thomas Krenz das Fußballspiel mit dem Glauben, wobei sich verblüffende Parallelen ergaben: "Ein Leben ohne Gott ist wie ein Fußballspiel ohne Ball", betonte Krenz. Zudem müsse man unbedingt danach trachten, in seinem Leben in der richtigen Mannschaft, in der Mannschaft des Glaubens, zu spielen. Krenz, Bürgerstiftungsvorsitzender Kook und CVJM-Vorsitzender Hermann Staiger durchschnitten unter Beifall der Zuschauer die Absperrbänder am Tor.

Das war sogleich der Startschuss zum lustigen Bubble-Soccer-Fußballturnier. Elf Teams mit je vier Spielern hatten sich gemeldet, darunter eine reine Mädchengruppe und mehrere gemischte Mannschaften. Da durch die sehr gute Polsterung der "Bubbles" nichts passieren konnte, ging’s auch gleich zur Sache. Nicht nur den Zuschauern, sondern auch den Teilnehmern machte es einen Riesenspaß, wenn nach den Zusammenstößen die Akteure am Boden kullerten.