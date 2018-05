Hornberg Erste Hornberger Tagesmutter geehrt

Hornberg. Achstetter ist selbst Mutter von fünf Kindern und bietet Horrbergs Jüngsten eine Betreuung im familiären Umfeld. Dass sich die Kinder bei ihr wohl fühlen, lässt sich schnell erkennen. Elin und Lia sind mit zur Ehrung ins Hornberger Rathaus gekommen, erzählen munter drauf los und holen schließlich Bürgermeister Siegfried Scheffold keck in seinem Amtszimmer ab. Für Achstetter steht auch nach zehn Jahren außer Frage, dass sie weiterhin als Tagesmutter im Einsatz sein wird. "Ich habe bisher keinen Tag bereut, die Kinder bereiten mir viel Freude", erzählt die 40jährige Kinderkrankenschwester. In den vergangenen Jahren habe sie 14 Kinder zwischen einem und drei Jahren für durchschnittlich zwei Jahre betreut – eine beachtliche Bilanz. Vor zehn Jahren habe sie sich als Tagesmutter ausbilden lassen, damals seien lediglich 30 Stunden der Schulung notwendig gewesen. "Mittlerweile werden 160 Stunden gefordert, da hat sich in den letzten Jahren einiges geändert", betont Ingrid Kunde als Fachberaterin seitens der zuständigen Diakonie.

Und auch für Achstetter hieß das immer wieder Schulungen zu besuchen. Dass die Jüngsten mitunter erzählen würden, sie wären ein "Barbara-Kind" sei da eine schöne Anerkennung. Und selbst bei den Geburtstagsfeiern der eigenen Kinder würden diese Wert auf die Einladung der Tageskinder legen. "Sie gehören in der Familie einfach ein Stück weit dazu", erzählt Achstetter aus dem Alltag.

Bessere Qualifikation