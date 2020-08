Hornberg Duravit hat "das größte WC der Welt"

Das überdimensionale WC ist in die Front des Gebäudes des Sanitärherstellers Duravit eingelassen. Direkt vor der Fabrik in Hornberg baute das Schwarzwälder Unternehmen 2004 ein großes Ausstellungszentrum. Dessen Blickfang ist die Toilette im XXL-Format. Der moderne Bau des Design-Centers mit fünf Stockwerken und in Form eines Trapezes wurde gestaltet vom französischen Architekten und Designer Philippe Starck.

Die riesige Toilettenschüssel ist "Skulptur und Kunstobjekt", sagt Hornbergs Bürgermeister Siegfried Scheffold (parteilos). Und eine – wenn auch vergleichsweise ungewöhnliche – der Sehenswürdigkeiten in dem Ort.