„Hoorig“ feiern am Sonntag ihr 177-Jähriges: Bereit fürs närrische Jubiläum

1 Der Umzug der „Hoorig“ wird am Sonntag um 14 Uhr in der Ettenheimer Innenstadt starten. Foto: Göpfert

Die Ettenheimer Narrengesellschaft „Hoorig“ feiert ihr 177-Jähriges mit Narrenmesse und Umzug.









Link kopiert



Die Narrenzunft „NG Hoorig“ bereitet sich auf ein historisches Jubiläum vor: Sie feiert ihr 177-jähriges Bestehen. Der Festtag am Sonntag, 14. Januar, beginnt um 10.30 Uhr mit einer ökumenischen Narrenmesse in der katholischen Kirche St. Bartholomäus in Ettenheim. Die NG Hoorig lädt alle Bürger und befreundete Narrenvereine ein, an diesem Gottesdienst teilzunehmen und das Jubiläum gemeinsam zu feiern. Die Messe wird von Pfarrer Martin Kalt und Dekan Hans-Georg Dietrich geleitet, die in ihrer Predigt die Bedeutung des Brauchtums und die langjährige Tradition der Hoorig hervorheben werden, so die Ankündigung