Hohe Energiekosten: Die Wasserpreise in Lahr steigen deutlich

Die Wasserpreise in Lahr steigen deutlich

1 Die Gebühren für Trinkwasser und Abwasser sollen 2024 für die Lahrer Haushalte steigen Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Die Verwaltung will die Abwassergebühren erhöhen, bei der Badenova steigen die Trinkwasserpreise: Eine vierköpfige Lahrer Familie könnte ab 2024 jährlich 132 Euro mehr für Bezug und Entsorgung zahlen.









Inflation, gestiegene Energiekosten und mehr Kosten für Personal – diese Preissteigerungen führen dazu, dass die Lahrer Stadtverwaltung die Gebühren für das Abwasser erhöhen möchte. In den kommenden Tagen wird der Beschlussvorschlag in den Ortschaftsräten beraten, am 18. Dezember soll der Gemeinderat entscheiden.