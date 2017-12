Hofstetten Wohnprojekt mit 45 Plätzen entsteht

Die Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes werde sich im kommenden Jahr besonders bemerkbar machen. Wesentliche Teile der Hilfen und Finanzierung seien grundlegend geändert worden. So sei beispielsweise das Arbeitsförderungsgeld von 26 auf 52 Euro erhöht worden. Die Werkstatt-Mitarbeiter hätten zudem ein Mitbestimmungsrecht, wo es bisher lediglich eine Mitwirkung gegeben habe, die Vermögensfreigrenze sei angehoben worden und außerdem seien Frauenbeauftragte für jede Werkstatt eingeführt worden.

Heubach bedankte sich bei der Weihnachtsspendenaktion für einen aktuellen Stand von 13 922 Euro. "Wir sind dankbar, dass die Bevölkerung im Kinzigtal mit der Lebenshilfe verbunden ist und das mit Spenden zum Ausdruck bringt." Bis Anfang Februar laufe die Spendenaktion weiter. Das Geld werde für die Anschaffung von Therapiegeräten für die Heilpädagogische Tagesgruppe verwendet.

Als stellvertretende Vorsitzende blickte Marianne Wörner-Petrich auf "ein arbeitsreiches und erfreuliches" Jahr zurück und stellte das neue Wohnprojekt in Hausach vor. "Wir hoffen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte mit der konkreten Planung beginnen können", blickte sie voraus.

"Menschen mit geistiger Behinderung haben die gleichen Ansprüche an ihr Wohnumfeld wie jeder andere auch", betonte Wörner-Petrich. Inklusion bezeichnete sie als "eine Zielsetzung, die nur erreicht werden kann, wenn alle an einem Strang ziehen. Damit sich unsere Gesellschaft, unser Denken und Handeln verändert."

Hofstettens Bürgermeister Henry Heller bedankte sich stellvertretend für die Kollegen der Raumschaft und erinnerte an den verstorbenen Altbürgermeister Franz-Josef Krämer, in dessen Amtszeit das erste Wohnhaus der Lebenshilfe in Hofstetten gebaut wurde. Mit einer Gebrauchsanweisung für fünf Minuten "echten" Advent gab er das Mikrofon an Pfarrer Christian Meyer weiter, der mit Astrid Lindgrens "Pipi Langstrumpf feiert Weihnachten" auf das Fest einstimmte.