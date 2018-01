Hofstetten Schnurranten suchen Bürgermeister

Und so wurde einer nach dem anderen "aussortiert", wozu am Ende "Die Frau von der Rot" mit ihren Begleitern meinte: "Wir hoffen nur, es findet sich ein Kandidat, der geeignet ist!" Dieser Hoffnung schloss sich das Publikum an.

Spottlieder über die lieben Mitbürger

Gut vertont sangen "Die Dorfjodler" Elisabeth Schmider, Lisa-Marie Krämer, Dustin Ries und Katja Nies ein Spottlied auf ihre Mitbürger. So musste sich Marius Allgaier nach seinem vermeintlich vertuschten Motorad-Crash anhören: "Wenn du denkst, keine bekommt was von deinem Fauxpax mit, vergiss die Hofstetter Schnurre net. Mir kriege alles rus und trage es in die Welt hinus."

Auch Bürgermeistersohn Claudio Heller und Freund Severin Witt mussten sich einiges über ihre Bangkok-Reise anhören, bei der nach jedem Aufenthaltsort der Kleiderbe stand abnahm. Am Ende warb Schmider um neue Schnurrgruppen: "Ab diesem Johr bin ich fürs Schnurre zuständig, und ich sags euch, es isch net so ufwendig!"

Ob brüllende Rindviecher oder Marienkäfer im Frischkäse, das neue Wellness-Studio in der Hauptstraße oder weggeworfene Geldschnipsel – die Superhelden Michaela Rohkohl und Reme Kinast deckten vieles auf. "Isabell Vollmer rettet alles, was miaut und zwei Löffel uf em Kopf het – oder gar net gerettet were will", kündigten sie ihre Geschichte an. Freilaufende Ha sen auf der Rot hatten die Tierschützerin auf den Plan gerufen, obwohl die Kaninchen tagsüber Freigang hatten.

Dass Ulrike Neumaier, die Frau des Hofstetter Kämmerers den eigenen Familienwagen – statt den Firmenwagen – auf Geheiß des Chefs in die Werkstatt brachte, sorgte für ebenso viele Lacher wie der Transport von 30 000 Euro in den Schuhen von "Schmalze"-Hubert Neumaier.