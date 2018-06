Hofstetten Ortsmitte bekommt ein neues Gesicht

Die Bushaltestelle wird zurückgebaut

"Die ehemalige Bushaltestelle wird zurückgebaut, mit drei Bäumen wird Grün in den Bereich gebracht", erklärte Ribar. Die Hauptstraße wird am Ende fünf Meter breit sein und an den Rändern durch 50 Zentimeter breite Rinnen den Gehweg abgrenzen. In der Kurve Richtung Oberdorf sollen fest installierte Poller – wie vor dem Hofstetter Rathaus – ein Überfahren der Fläche verhindern.

Die Straße ins Oberdorf bleibt fünf Meter breit, entlang des Gasthaus Linde wird an der Straßenführung nichts verändert. Allerdings wird mit mehrheitlichem Gemeinderatsbeschluss, mit sechs zu vier Stimmen, zwischen der Fahrbahn und dem neuen Gehweg ein 50 Zentimeter breiter Muldenstein eingebaut. Damit verringert sich die eigentliche Fahrbahnbreite. "In diesem Bereich sind einige Kanalstränge schadhaft, ebenso vor der Bäckerei.

"Dort muss der Kanal auf 20 Metern komplett erneuert werden", verwies Ribar auf ein weiteres Aufgabenfeld. Bohrkerne aus der Fahrbahn hätten gezeigt, dass in der Hauptstraße ein Abfräsen der Fahrbahn und das Einbauen einer neuen Tragdeckschicht problemlos möglich wären, im Oberdorf ginge das nicht. Dort sei ein Vollausbau der Straße notwendig.

Als mögliche Terminschiene stellte Dietmar Ribar vom Büro Zink dem Rat die Erstellung des Leistungsverzeichnisses in den kommenden fünf Wochen mit anschließender Ausschreibung in Aussicht. Ende August könnte die Submission stattfinden und am 12. September wäre dann schon der mögliche Vergabe-Termin. "Die Arbeiten könnten am 8. Oktober beginnen und müssten Ende Juli 2019 zwingend notwendig fertig sein", betonte Ribar.