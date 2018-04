Hofstetten LTE-Versorgung lässt auf sich warten

Ein Standortvorschlag für den LTE-Mast wäre der obere Sportplatz, an dem ein Flutlicht-Mast gegen einen 30 Meter hohen LTE-Mast getauscht werden könnte. Anhand eines Schaubilds erklärte Käßler den Vorteil: Der Ullerst und der Altersbach könnten mitversorgt werden. Der jetzige Standort habe den Nachteil, dass die Abdeckung auch nach der Umrüstung auf LTE nicht erhöht werde.

Da die Antenne auf dem Wasserreservoir bisher über ein Kupferkabel versorgt wird, stehen dort Änderungen an. Ab Ende des kommenden Jahres läuft die Versorgung ausschließlich über Glasfaserkabel. "Die müssen wir auf jeden Fall hochlegen, das kostet uns richtig Geld", betonte der Telekom-Vertreter. Gleichzeitig könnte eine LTE-Grundversorgung auf dem Standort Wasserreservoir aufgebaut werden.

Für Bürgermeister Henry Heller stand fest: "Wenn sowieso Glasfaserkabel verlegt werden, sollten Synergie-Effekte mit dem Anschluss durch die Gemeinde genutzt werden." Dafür sind zunächst weiterführende Gespräche notwendig. Für Gemeinderat Peter Neumaier (FW) stellte sich die Frage nach dem Durchmesser des möglichen 30-Meter-Masts und einer möglichen Verlegung an das Waldsee-Stadion. Laut Käßler würde das den Standortvorteil aber aufheben und mit einem Meter sei der Durchmesser des Mastens überschaubar. Bernhard Krämer (CDU) meinte dagegen: "Ein 30-Meter-Mast ist für das Ortsbild kein Gewinn." Schließlich solle mit viel Aufwand das Dorf umgestaltet werden. Meinrad Mickenautsch brachte den Kirchturm als möglichen Standort in die Diskussion, was Frank-Peter Käßler als "eigentlich immer gute Idee" einstufte.