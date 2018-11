Hofstetten Kunstvolles Leben hält Einzug

Mit großer Unterstützung von Hausmeister Fabian Hofer und dem Künstler Heinz Schumacher sind die leer stehenden Räume des gemeindeeigenen Hauses in der Hauptstraße abgeteilt, renoviert und mit neuer Beleuchtung versehen worden. Dort, wo jahrelang Rollläden die Schaufenster samt Eingangstüre verdeckt hatten, ist jetzt kunstvolles Leben eingezogen. Zwei Skulpturen von Karl Schnaitter weisen bereits im Außenbereich auf Galerie hin, in der zunächst die Werke von Heinz Schumacher zu sehen sein werden. Anschließend wechseln sich die Hofstetter Künstler in der Gestaltung des Raumes ab, Julia Hoppe wird den jeweiligen Künstler und sein Schaffen mit einem Essay vorstellen.

So ist bei Heinz Schumacher beispielsweise zu lesen: "Er entschied sich beruflich für das Steuerwesen, dessen Korrektheit ihn als Künstler vorantrieb. Er entwickelte seinen ganz eigenen und überzeugenden Stil". Für den Hofstetter Kindergarten "Sterntaler" ist bis Weihnachten das linke Schaufenster reserviert, dort wird ab dem ersten Dezember ein Adventskalender entstehen. Jeden Freitag soll der Adventskalender ein Stück weit umgestaltet, bis am Ende ein weihnachtliches Gesamtbild entsteht.

Bei der Eröffnung der Galerie zeigte sich Bürgermeister Martin Aßmuth überrascht vom Ambiente und betonte: "Kunst im Dorf sage ich auch weiterhin meine Unterstützung zu." KiD-Organisatorin Christine Störr freute sich besonders über die Umsetzung.