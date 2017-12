Hofstetten Hofstetter erhält Service-Auszeichnung

Hofstetten. Der 23-Jährige ist gelernter Hotelfachmann – und seit dem Abschluss seiner Ausbildung beim Elztalhotel 2013 gemeinsam mit Freundin Elisabeth Fehrenbach weit in der Welt herumgekommen. Zunächst ging es in ein Fünf-Sterne-Hotel in Österreich, später sogar für mehrere Monate auf ein Expeditionskreuzfahrtschiff. "Die MS Hanseatic ist kein gewöhnliches Schiff", berichten beide. "Sie hat das Motto, zu den abgelegensten Gegenden der Erde zu fahren." Fehrenbach ergänzt: "Und das war dann auch unseres."

Während das Paar auf Stürme, die das gesamte Geschirr durcheinanderbrachten, Seehunde und Besuchen bei den Urvölkern des Amazonas zurückblicken kann, ist es in diesem Jahr etwas bodenständiger geworden. Beide arbeiten derzeit in der Schweiz, als Chefs de Rang beim Landhotel Hirschen in Erlinsbach.

Noch dazu hat Störr nach seiner Ausbildung eine Fortbildung im Barbereich gemacht, den "Manager of Barbusiness" und den Diplom-Sommelier. Trotzdem gibt er sich bescheiden: "Ich hatte schon überlegt, ob meine Bewerbung beim Wettbewerb überhaupt ernst genommen wird." Das Magazin Marmite sucht einmal im Jahr die besten Kräfte unter 30 Jahren im Schweizer Gastronomiebereich. Unter den Bewerbern werden zehn ausgesucht, die an einem Finaltag auf Herz und Nieren geprüft werden: Service, Verkauf, Beratung, das Eindecken des Tischs nach einem bestimmten Motto und eine Fertigungsaufgabe. Störr musste an einem Tisch mit vier Gästen, von denen einer Jurymitglied war, ein Lachstartar zubereiten. "Außerdem gab es eine Teamaufgabe", berichtet er.