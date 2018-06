Hofstetten Hofstetten feiert drei Tage lang

Hofstetten. Drei Tage lang wurde auf dem idyllischen Dorfplatz unterhalb der Gemeindehalle ausgiebig gefeiert, denn die Musikkapelle hatte alle Register gezogen, um die Gäste bestens zu unterhalten und zu bewirten Samstag: Dem Fassanstich und musikalischer Unterhaltung mit "Kathe & Dustin" (wir berichteten) folgte ein toller Abend mit der Oberwolfacher Band "The Dorph", die den Besuchern anschließend mit ihrer ganz persönlichen Musiknote kräftig einheizte. Dreistimmig und unter Einsatz vieler Instrumente rissen die drei leidenschaftlichen Vollblutmusiker Simon Meier, Thomas Rauber und Julian Bonat, das Publikum mit ihrem unterhaltsamen Potpourri der besten Songs der vergangenen 50 Jahre von der ersten Minute an mit. Sonntag: Der Sonntag stand dann frisch und flott ganz im Zeichen moderner Blasmusik, die mit einer gemütlichen und familiären Geselligkeit einherging. Während die Kinder auf der Hüpfburg ihren Spaß hatten, sorgten sowohl beim gut besuchten Frühschoppen als auch beim ausgewogenen Mittagstisch die benachbarte Musikkapelle Welschensteinach unter Leitung von Adam Kalbfuß mit ihrem zünftigen Musikreigen, der temperamentvoll durch die Dorfmitte hallte, bei den Erwachsenen für beste Laune. Die Blasmusik und die gesanglichen Einlagen der Reichenbacher Musikkapelle um den jungen Dirigenten Armin Heinz kamen schwungvoll rüber. Das Publikum ging begeistert klatschend mit zum selbstkomponierten "Böhmischen Baggersee". Die Trachtenkapelle Fußbach mit Dirigente Valentin Grimm sorgte nachmittags unter anderem mit volkstümlichen Klängen wie Kuschelpolka und Gablonzer Perlen sowie einem Eric-Clapton-Medley bei Jung und Alt für allerbeste Unterhaltung. Die Mitglieder der Hofstetter Musikkapelle hatten dabei alle Hände voll zu tun, um Kaffee und Kuchen zu servieren. Die Trachtenkapelle Kirnbach unter Leitung von Siegfried Weisser krönte den hervorragend gelungenen Festsonntag dann ab 19 Uhr bis in die späten Abendstunden hinein mit Blasmusik vom Allerfeinsten. Höhepunkte waren unter anderem der "Egerländer Traum", "Die Vogelwiese" und ein Santana-Medley. Montag: Für einen wunderbaren Ausklang des Bachmusikfestes sorgte am gestrigen Montagabend zuerst die ausgezeichnete "Vespermusik" der Musikkapelle Hofstetten und dann die Gruppe "Lauter Blech", die das Handwerkervesper musikalisch umrahmten. Bei der böhmischen Blasmusik mit Schwarzwälder Touch, die die acht Musiker aus Lauterbach zu Gehör brachten, kamen die Liebhaber der Blasmusik noch einmal voll auf ihre Kosten. Die Veranstalter zeigten sich am Schluss des dreitägigen Bachmusikfests sehr zufrieden.