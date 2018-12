Hofstetten Hermann Schill übergibt Taktstock

Hofstetten. "Ich bin gerne in deine Fußstapfen getreten", erklärte Hämmerle in Richtung Schill, der nach 18 erfolgreichen Jahren den Dirigentenstock beim Hofstetter Kirchenchor niedergelegt hatte. Sie würden sich schon sehr lange kennen, vor 46 Jahren hätte Hämmerle seinen Vorgänger das erste Mal als Dirigenten erlebt.

"Die kollegiale Atmosphäre und die Kameradschaft empfinde ich als wichtiges Gut im Hofstetter Kirchenchor", leitete Hämmerle dann über. Am 11. September habe die erste offizielle Probe stattgefunden, beim Ausflug nach Koblenz stand Mitte Oktober der erste sakrale Chordienst in der dortigen Liebfrauen-Kirche an. "Ich war sehr beeindruckt von der Atmosphäre und der Umgebung, im Zusammenspiel mit der Orgel hat alles sehr gut funktioniert", fasste er zusammen. Anschließend habe die ernste Probenarbeit begonnen. Für Weihnachten werde in Zusammenarbeit mit dem Hausacher Kirchenchor die Pastoralmesse in G von Karl Kempter vorbereitet. Dorothea Eberhard leitet die gemeinsamen Proben in Hausach, Weihnachten werde er als Tenor mitsingen und beim Patrozinium in Hofstetten dann selbst dirigieren. "Es ist eine Bereicherung, über den Tellerrand des eigenen Orts zu blicken und zu gehen."

Er werde sich für eine Zusammenarbeit auf Ebene der Seelsorgeeinheit stark machen, blickte Hämmerle voraus. "Ihr habt ein Klangverständnis, mit dem sich sehr gut arbeiten lässt." Hermann Schill zollte er Lob für die bisherige Arbeit. Er finde es gut, dass der Chor neben den sakralen Titeln auch über ein gehöriges weltliches Repertoire verfüge. Dem Hofstetter Kirchenchor bescheinigte er eine gute, gesunde Substanz an Stimmen.