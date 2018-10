Nachdem Henry Heller bei seiner Verabschiedung aus dem Amt des Hofstetter Bürgermeisters einen Wappenteller der Gemeinde und die Widmung des Festplatzes in "Henry-Heller-Platz" erhalten hatte, ist am Mittwochmorgen das entsprechende Schild aufgestellt worden. "Ich bedanke mich beim Gemeinderat für die nette Geste", sagte Heller am Mittwoch und sprach Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Kaspar einen ganz besonderen Dank dafür aus, dass er sich für diese Widmung eingesetzt habe. Foto: Kleinberger