Hofstetten 160 Einwohner haben dort Platz

Heller lobte die Zusammenarbeit mit der Kommunalkonzept. "Ohne die Entscheidung, die Erschließung in Ihre Hände zu legen, hätten wir das Projekt in dieser Zeit nicht stemmen können", stellte er klar: Während die Gesellschaft sich um das Neubaugebiet mit 29 Grundstücken für rund 160 Einwohner kümmerte, konnte die Gemeinde den bitter nötigen Hochwasserschutz angehen. "Ich würde jederzeit wieder so entscheiden", sagte Heller.

Insgesamt flossen Investitionen in Höhe von 1,2 Millionen Euro in den "Schneitbach". Schon während der Erschließung, die am 9. Juli 2013 mit dem Spatenstich ihren Anfang genommen hatte, wurden außerdem Leerrohre verlegt. Hofstetten ist zukunftsorientiert: Diese sind für den Endausbau mit Glasfaserkabeln für schnelles Internet vorgesehen.

Auch die "Kommunalkonzept" war sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Erschließung und der Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hofstetten. Beide Seiten betonten bei einem Rundgang durch das Baugebiet, dass sie eine Neuauflage der Zusammenarbeit durchaus begrüßen würden.