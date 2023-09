Landrat Frank Scherer hat sich wiederholt zu einem Klinik-Neubau in Lahr bekannt – mit Abstrichen auch Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Beim Spatenstich für das Krankenhaus in Achern am Donnerstagnachmittag erklärte Scherer, dass Offenburg und Lahr „schon bald folgen“ würden. Speziell in Lahr wolle man „nun mit Vollgas einen Neubau auf der grünen Wiese realisieren“, so der Ortenauer Landrat. Es werde „rasch vorangehen“.

Lucha sagte auf Nachfrage unserer Zeitung: „Alles, was wir vereinbaren, setzen wir am Ende auch um.“ Wie unsere Redaktion Anfang der Woche berichtete, sind sich Stadt und Kreis über einen Standort für das neue Lahrer Klinikum im Grundsatz einig. Sollten noch notwendige Prüfungen positiv verlaufen, soll das direkt am Autobahnzubringer auf Langenwinkeler Gemarkung geplante Vorhaben Ende Oktober dem Kreistag vorgestellt werden. Die Kostenschätzung für das 330-Betten-Haus beläuft sich auf rund 280 Millionen Euro. Wie bei der gesamten Ortenauer Klinikreform hofft der Kreis auch im Falle Lahrs auf beträchtliche Zuschüsse des Landes.

Derweil gibt es auch für Ettenheim gute Nachrichten. Die Stadt hat ihr Akutkrankenhaus im Zuge der „Agenda 2030“ bekanntlich verloren, die Nachfolgelösung besteht unter anderem aus einer geriatrischen Reha-Einrichtung. Dafür, wurde am Donnerstag in Achern bekannt, soll am 11. Oktober Spatenstich sein. ma/fx