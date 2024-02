Hitlergruß gezeigt: Lahrer Neonazi muss in Haft

1 Weil er eine Israel-Flagge hisste, wurde ein Lahrer jüdischen Glaubens von einem Nachbarn angegangen. Foto: red

Angehörige eines Lahrers jüdischen Glaubens wurden beim Angriff der Hamas auf Israel ermordet. Als er deshalb an seinem Haus eine Israel-Flagge hisste, wurde er von einem Nachbarn übelst beleidigt. Der musste sich jetzt vor dem Lahrer Amtsgericht verantworten.









Der Zeuge machte eine erschütternde Aussage: Beim Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober wurden sein Sohn, seine Schwiegertochter, eine Kusine und weitere Angehörige ermordet. Er habe ein Video der Tat mit grausigen Details gesehen, sagte der Endfünfziger in nüchternen Worten vor dem Amtsgericht. Verhandelt wurde ein Fall von Beleidigung und Bedrohung, der sich in den Tagen nach dem Angriff auf Israel in Lahr zugetragen hat, in der Bertholdstraße.